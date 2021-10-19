Дослідження забезпечення ліків проти деменції

Щоб оцінити вплив пандемії на доступність ліків проти деменції, експерти Асоціації Альцгеймера порівняли обсяги продажів цих препаратів в перші три місяці 2020 року з показниками 2019 року, а потім – в наступні три місяці, коли більшість країн екстрено вводили обмеження.

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Результати показали, що в перші три місяці, коли COVID-19 ще не став всесвітньою проблемою, в більшості країн (82,3%) були збільшені обсяги продажів рецептурних ліків проти деменції. У деяких країнах, навпаки, відзначено різке зменшення кількості: так, в Данії обсяги відпущених ліків проти деменції знизилися майже на третину.

Пандемія викликала дефіцит

У період з квітня по червень 2020 роки після введення карантину в 30 країнах експерти відзначили зниження обсягів продажів препаратів. Рекорд поставила Румунія – зменшення більш ніж на 40% в порівнянні з 2019 роком.

Експерти пояснили, що збільшення обсягів продажів в перші 3 місяці було пов'язано з тим, що пацієнти й лікарні прагнули зробити запас необхідних ліків напередодні можливих перебоїв. Однак у багатьох країнах, в тому числі з високим рівнем доходу (Великобританія і Люксембург), різке зниження обсягів продажів до карантину не супроводжувалося зростанням після зняття обмежень. На думку авторів дослідження, це може свідчити про зниження доступності таких ліків в цілому.

У зв'язку з цим надання фармацевтичної допомоги пацієнтам з деменцією може бути серйозно порушене в деяких країнах,

– попередили експерти Асоціації Альцгеймера.

Нещодавно у хвороби Альцгеймера і COVID-19 виявився загальний генетичний фактор ризику. Науковці знайшли асоційований з деменцією ген, який підвищує сприйнятливість до COVID-19 і підвищує ризики важкої форми інфекції.