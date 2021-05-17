Пандемія викликала сплеск хвороб шлунка

Йдеться про істотне зростання госпіталізацій пацієнтів з гастроентерологічними проблемами, включаючи хвороби печінки, які виникають через зловживання алкоголем.

Вплив пандемії на здоров'я

Пандемія COVID-19 супроводжується обмеженнями в доступності деяких видів медичної та психологічної допомоги. Водночас вона пов'язана з негативним впливом на психіку – втратою роботи, тривожністю, депресією, економічною нестабільністю. Ці фактори можуть призводити до загострення алкогольної залежності.

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Науковці проаналізували дані надходження гастроентерологічних пацієнтів в клініки найбільшої медичної мережі Род-Айленду (США).

Які хвороби шлунку найчастіше виникають

Під час першого локдауну з 23 березня по 23 травня 2020 року в гастроентерологічні відділення лікарень мережі надійшли 558 пацієнтів з патологіями, пов'язаними з алкоголем. З 1 червня по 19 липня – після локдауну – їх було вже 713.

Кількість пацієнтів зі шлунково-кишковими проблемами в стаціонарах під час локдауну зменшилася на 27% в порівнянні з показниками 2019 року.

Однак кількість людей, які надходять з алкогольними проблемами, зросла майже на 60%.

Зокрема, пацієнтів з алкогольним гепатитом стало більше на 53%. Вчені відзначають, що при цій патології смертність сягає 80%.

Решта "алкогольних" пацієнтів страждали від цирозу печінки, панкреатиту, езофагіту і гастриту.

Зловживання алкоголем

Перебіг захворювань також стало важчим, виходячи з даних аналізів крові та необхідності інвазивних процедур. Крім того, пацієнти з алкогольними розладами стали молодшими. У перший період дослідження, під час локдауну, їхній середній вік був 56 років, а в червні та липні – 51 рік.

Після завершення локдауну кількість пацієнтів без алкоголізму набуло попереднього значення, проте "алкогольні" хворі надходили на 79% частіше. Кількість людей з алкогольними гепатитами збільшилася на 127% в порівнянні з 2019 роком.