Життя повернеться до нормального ритму

У цьому абсолютно впевнений керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен. Вчений також вважає, що постійна ревакцинація – не вихід.

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У довгостроковій перспективі ми не можемо підтримувати імунний захист усього населення за допомогою повторної вакцинації кожні кілька місяців. Вірус повинен це зробити,

– сказав Дростен.

Тож вчений вважає, що рано чи пізно на коронавірус перехворіють усі, і тоді відбудеться природне створення колективного імунітету.

Важливо! Але це не означає, що можна відмовитися від вакцинації взагалі, адже тоді смертність була б дуже високою, особливо серед людей похилого віку.

Закінчення пандемії у 2022 році

Наразі, за його словами, відбуваються процеси, які незабаром приведуть до припинення пандемії та переходу до "ендемічної фази", причому це відбудеться, за його словами, вже у 2022 році.

Попри те, що наступної зими вчений прогнозує новий сплеск захворюваності, можна буде оголосити про завершення саме пандемії.

Водночас від маскового режиму, ймовірно, не вдасться відмовитися ще певний час,

– зауважив фахівець.

Вакцинація вийде на новий рівень

Крім того, дослідник вважає, що наступним етапом у боротьбі з коронавірусом буде запровадження "живої вакцинації", тобто препаратами, які містять ослаблений вірус, зокрема, у вигляді назального спрею.

До слова, у Німеччині зафіксували новий максимум захворюваності на коронавірус. Протягом минулої доби, 15 січня, зафіксували понад 52,5 тисячі нових випадків інфікування.

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