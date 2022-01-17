Пандемія закінчиться у 2022 році, але цьому посприяє не ревакцинація, – німецький вірусолог

Штам Омікрон може "перевести" пандемію COVID-19 в ендемію. Вчені також вважають, що кожен перехворіє на коронавірус.

Життя повернеться до нормального ритму

У цьому абсолютно впевнений керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен. Водночас він зауважив, що постійна ревакцинація – не вихід.

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У довгостроковій перспективі ми не можемо підтримувати імунний захист усього населення за допомогою повторної вакцинації кожні кілька місяців. Вірус повинен це зробити,

– сказав Дростен.

Тож вчений вважає, що рано чи пізно на коронавірус перехворіють усі, і тоді відбудеться природне створення колективного імунітету.

Закінчення пандемії у 2022 році

Але це не означає, що можна відмовитися від вакцинації взагалі, адже тоді смертність була б дуже високою, особливо серед людей похилого віку.

Наразі, за його словами, відбуваються процеси, які незабаром приведуть до припинення пандемії та переходу до "ендемічної фази", причому це відбудеться, за його словами, вже у 2022 році.

Попри те, що наступної зими вчений прогнозує новий сплеск захворюваності, можна буде оголосити про завершення саме пандемії.

Водночас від маскового режиму, ймовірно, не вдасться відмовитися ще певний час,

– зауважив фахівець.

Вакцинація вийде на новий рівень

Крім того, дослідник вважає, що наступним етапом у боротьбі з коронавірусом буде запровадження "живої вакцинації", тобто препаратами, які містять ослаблений вірус, зокрема, у вигляді назального спрею.

До слова, у Німеччині зафіксували новий максимум захворюваності на коронавірус. Протягом минулої доби, 15 січня, зафіксували понад 52,5 тисячі нових випадків інфікування.

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