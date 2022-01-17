Пандемія закінчиться у 2022 році, але цьому посприяє не ревакцинація, – німецький вірусолог

17 січня 2022 , 13:38
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Джерело:

Tagesspiegel

Штам Омікрон може "перевести" пандемію COVID-19 в ендемію. Вчені також вважають, що кожен перехворіє на коронавірус.

Життя повернеться до нормального ритму

У цьому абсолютно впевнений керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен. Водночас він зауважив, що постійна ревакцинація – не вихід. 

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У довгостроковій перспективі ми не можемо підтримувати імунний захист усього населення за допомогою повторної вакцинації кожні кілька місяців. Вірус повинен це зробити,
– сказав Дростен.

Тож вчений вважає, що рано чи пізно на коронавірус перехворіють усі, і тоді відбудеться природне створення колективного імунітету.

Важливо! Але це не означає, що можна відмовитися від вакцинації взагалі, адже тоді смертність була б дуже високою, особливо серед людей похилого віку.

Закінчення пандемії у 2022 році

Наразі, за його словами, відбуваються процеси, які незабаром приведуть до припинення пандемії та переходу до "ендемічної фази", причому це відбудеться, за його словами, вже у 2022 році.

Попри те, що наступної зими вчений прогнозує новий сплеск захворюваності, можна буде оголосити про завершення саме пандемії.

Водночас від маскового режиму, ймовірно, не вдасться відмовитися ще певний час,
– зауважив фахівець.

Вакцинація вийде на новий рівень

Крім того, дослідник вважає, що наступним етапом у боротьбі з коронавірусом буде запровадження "живої вакцинації", тобто препаратами, які містять ослаблений вірус, зокрема, у вигляді назального спрею.

До слова, у Німеччині зафіксували новий максимум захворюваності на коронавірус. Протягом минулої доби, 15 січня, зафіксували понад 52,5 тисячі нових випадків інфікування.

Інші прогнози щодо завершення пандемії

  • У ВООЗ теж вважають, що з часом пандемія COVID-19 перейде до фази ендемії. Однак, в організації заявили, що для цього необхідно імунізувати 80 – 85% населення кожної країни. Лише в такому випадку існує можливість переходу в ендемічну фазу.
  • Натомість дослідники з Південної Африки виявили, що у людей, інфікованих штамом Омікрон, розвивається підвищений імунітет до варіанту Дельта. Тож це може змінити хід пандемії та сповільнити темпи поширення вірусу.
  • У тій же Німеччині, очільник МОЗ вважає, що людство не зможе перемогти коронавірус щонайменше 4 найближчих роки. 
Автор: Анастасія Лукашевська