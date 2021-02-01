Видання The Washington Post пише, що вже зовсім скоро людство зможе побачити "постпандемічний світ". Так, у багатьох країнах вже розпочалися кампанії масової вакцинації населення проти коронавірусу.

Джерело: The Washington Post

Як пише видання, коронавірус залишиться "в живих", незважаючи на дивовижний прогрес у світі з вакцинами.

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Так, у The Washington Post додали, що людство ніколи не переможу коронавірусну інфекцію, адже він продовжить мутувати.

Через роки країни можуть зіткнутися з новими спалахами коронавірусу, через які розпочнуться нові хвилі захворюваності,

– додали у виданні.

Основна проблема полягає в тому, як вакцина розподіляється по всьому світу, а не у країни з найбільшою потребою.

"Найбагатші країни заплатили за сотні мільйонів доз, які набагато перевищують необхідну кількість", – йдеться у джерелі.

Зазначається, що кілька африканських країн, у яких проходили випробування вакцин, не отримали вакцин у потрібній кількості. Дослідники Університету Дюка заявляють, що багато країн, що розвиваються, не будуть повністю вакциновані до 2024 року, а це означає, що вірус буде роками поширюватися і мутувати.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу