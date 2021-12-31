ВООЗ забили тривогу

Все через те, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними.

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Так, поки неможливо робити прогнози, коли завершиться пандемія.

Оскільки ця пандемія затягується, цілком можливо, що нові варіанти можуть стати повністю стійкими до поточних вакцин, що вимагатиме адаптації препаратів,

– сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кількість випадків росте

Тедрос забив тривогу, оскільки фіксують рекордну кількість випадків COVID-19 у багатьох країнах, зокрема у США. Все це на тлі поширення нового варіанту Омікрон.

Яка причина? На думку гендиректора ВООЗ, діяльність світових політичних лідерів сприяли поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. Річ у тім, що не всі країни отримали достатню кількість вакцин для імунізації населення.

Це й може бути однією з причин чому вірус продовжує мутувати й з'явився Омікрон.

Новий дефіцит вакцин

Утім, якщо з’явиться стійкий до вакцини штам вірусу, виробникам доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що у світі виникне новий дефіцит вакцин проти коронавірусу.

Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

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Вплив дезінформації

Крім того, він вважає, що на ситуацію з пандемією впливає й те, що дезінформація підриває довіру громадян до системи охорони здоров'я й заважає боротися з поширенням хвороби.

Тож саме через дезінформацію, яку поширювали антивакцинатори, люди вагалися щодо вакцинації. "Зараз це призводить до непропорційної смертності серед невакцинованих", – заявив він.

Що відомо про штам Омікрон Його вже виявили більш ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.



Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій. ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.



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