Пандемія затягнеться на невизначений період, – у ВООЗ пояснили чому

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що пандемія коронавірусу затягнеться на довше, ніж планувалось.

ВООЗ забили тривогу

Все через те, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти коронавірусу, проти яких вакцини будуть неефективними.

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Так, поки неможливо робити прогнози, коли завершиться пандемія.

Оскільки ця пандемія затягується, цілком можливо, що нові варіанти можуть стати повністю стійкими до поточних вакцин, що вимагатиме адаптації препаратів,

– сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кількість випадків росте

Тедрос забив тривогу, оскільки фіксують рекордну кількість випадків COVID-19 у багатьох країнах, зокрема у США. Все це на тлі поширення нового варіанту Омікрон.

Яка причина? На думку гендиректора ВООЗ, діяльність світових політичних лідерів сприяли поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. Річ у тім, що не всі країни отримали достатню кількість вакцин для імунізації населення.

Це й може бути однією з причин чому вірус продовжує мутувати й з'явився Омікрон.

Новий дефіцит вакцин

Утім, якщо з’явиться стійкий до вакцини штам вірусу, виробникам доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що у світі виникне новий дефіцит вакцин проти коронавірусу.

Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

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Вплив дезінформації

Крім того, він вважає, що на ситуацію з пандемією впливає й те, що дезінформація підриває довіру громадян до системи охорони здоров'я й заважає боротися з поширенням хвороби.

Тож саме через дезінформацію, яку поширювали антивакцинатори, люди вагалися щодо вакцинації. "Зараз це призводить до непропорційної смертності серед невакцинованих", – заявив він.

Що відомо про штам Омікрон Його вже виявили більш ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.



Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій. ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.



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