У звіті незалежної групи експертів, який зробили на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я, критикують світових лідерів і закликають до серйозних змін, щоб запобігти такому в майбутньому.

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Групу очолили Гелен Кларк, колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії, та Еллен Джонсон-Серліф, колишня президентка Ліберії.

Про що йдеться у звіті

Експерти вважають, що підготовка до пандемії була непослідовною та недофінансованою, а система оповіщення – занадто повільною та м'якою.

Автори звинуватили ВООЗ у недостатній ефективності й заявили, що на початку пандемії ніхто не очолив зусилля світу з протидії коронавірусу.

Лютий 2020 року назвали "місяцем втраченої можливості запобігти пандемії, оскільки багато країн вважали за краще почекати й подивитися".

"Подекуди до дій вдавалися тільки після того, коли ліжка в лікарнях інтенсивної терапії почали заповнюватися… Потім почалася боротьба за засоби індивідуального захисту та терапевтичні засоби. У глобальному масштабі медичні працівники пройшли випробування на межі своїх можливостей", – наголосила Гелен Кларк.

Еллен Джонсон-Серліф також заявила, що ситуації, в якій нині опинився світ, можна було запобігти.

"Є багато оглядів попередніх криз у галузі охорони здоров'я, які містять розумні рекомендації. Проте вони припадають пилом у підвалах ООН і на урядових полицях... Наш звіт показує, що більшість країн світу просто не були готові до пандемії", – додала вона.