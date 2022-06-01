Про це 24 каналу розповіла співзасновниця та голова правління "Голоси дітей" Олена Розвадовська. І додала, що психологічний добробут (mental health) дитини потрібний усьому суспільству.

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Вона пояснила, що у дітей так само є багато агресії, злості та ненависті до того, що зараз відбувається. І це нормально. Нормально реагувати на ненормальну ситуацію. Саме такою є війна.

Дітей треба чути, слухати, давати їм право та можливість говорити. Тому що всі ми разом проживаємо цю війну, і діти так само бачать, що щось відбувається і щось змінилося. Приховувати чи створювати для них паралельну реальність в рожевих окулярах – неможливо,

– запевнила Розвадовська.

Головні психологічні проблеми серед дітей

На жаль, зараз збільшується кількість маленьких українців та підлітків, які страждають від:

панічних атак;

нічних жахіть;

енурезу (нетримання сечі);

анорексією;

Це все відповідь організму на травмуючу подію. Однак не кожна дитина, яка бачила війну, матиме важкі наслідки травмуючих подій.

"Часто психіка дитини спроможна прожити складну подію, якщо поруч є батьки, які підтримують, спокійне середовище, обійми, є люди, з якими можна погратися. Допоможе будь-яка творчість", – додала експертка.

Як батькам зрозуміти, що дитині потрібна допомога

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) зазвичай приходить і стає очевидним через 3 – 6 місяців після травмуючої події. Тут треба послуговуватись лише висновком кваліфікованого психотерапевта із досвідом індивідуальної терапії.

Однак батьки мають звернути увагу на такі ознаки, щоб зрозуміти, що дитині потрібна допомога фахівця:

різка зміна в поведінці дитини – дитина зовсім перестала вас слухати, стала агресивною;

або навпаки – ознаки депресивного стану, коли дитині взагалі нічого не хочеться;

нічні жахи;

різні фізіологічні ознаки;

"селфхарм", коли дитина сама собі завдає шкоди та травмує.

Скільки дітей постраждало за час війни

За даними ювенальних прокурорів, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 689 дітей, серед яких:

243 – загинули,

а 446 – отримали травми та поранення.

Ще приблизно 230 тисяч українських дітей насильно вивезли на територію Росії за час війни. Пропутінський режим робить усе можливе, аби знищити українську націю.

Через російську агресію в Україні щодня гине двоє дітей. Окрім того, ще 4 дітей отримують поранення. Відповідні дані надало Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Мовиться також, що найчастіше українські діти гинуть та страждають від вибухів.

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