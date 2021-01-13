Перший у Ватикані: Папу Франциска вакцинували від коронавірусу
Папа Римський Франциск 13 січня отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Понтифіка щепили препаратом компанії Pfizer.
Другу ін’єкцію вакцини від COVID-19 Папа Франциск має отримати через 3 тижні. Про це інформує газета La Nacion з посиланням власні на джерела.
До речі У Pfizer назвали умову ефективності їхньої вакцини
Що відомо про вакцинацію Папи Римського
- Франциска вакцинували у спеціально кондиціонованому секторі атріуму залу Павла VI.
- 84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.
Про вакцинацію у Ватикані
- Під час вакцинації у Ватикані пріоритет надаватимуть працівникам закладів охорони здоров'я й громадської безпеки, людям похилого віку, а також особам, які найчастіше контактують з населенням.
- Папа Римський закликав усіх людей зробити щеплення, заявивши, що вакцинація – це етичний обов’язок кожного.
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