Папа Римський Франциск 13 січня отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Понтифіка щепили препаратом компанії Pfizer.

Другу ін’єкцію вакцини від COVID-19 Папа Франциск має отримати через 3 тижні. Про це інформує газета La Nacion з посиланням власні на джерела.

До речі У Pfizer назвали умову ефективності їхньої вакцини

Що відомо про вакцинацію Папи Римського

Франциска вакцинували у спеціально кондиціонованому секторі атріуму залу Павла VI.

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

Про вакцинацію у Ватикані

Під час вакцинації у Ватикані пріоритет надаватимуть працівникам закладів охорони здоров'я й громадської безпеки, людям похилого віку, а також особам, які найчастіше контактують з населенням.

Папа Римський закликав усіх людей зробити щеплення, заявивши, що вакцинація – це етичний обов’язок кожного.

Зверніть увагу! Особистий лікар Папи Римського Франциска 78-річний Фабріціо Соккорсі помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.