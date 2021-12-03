В ПАР через Омікрон різко зросла захворюваність на COVID-19: остання статистика

За словами представників охорони здоров'я, новий варіант коронавірусу Омікрон став домінантним у Південній Африці. З моменту його виявлення штам призводить до різкого збільшення числа нових випадків інфікування.

Минулої доби, 2 грудня, в країні повідомили про близько 11 500 нових випадків зараження коронавірусом. Це різке зростання у порівнянні з 8 500 випадками, підтвердженими напередодні.

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Ще у середині листопада середня кількість нових хворих становила від 200 до 300 випадків зараження на добу.

Професор Салім Абдул Карім з Африканської цільової групи з коронавірусу зауважив, що повна картина захворюваності в Південній Африці не стане зрозумілою, поки "люди не захворіють настільки, що їм потрібно буде лягти в лікарню", що зазвичай відбувається "через 3 – 4 тижні".

Поки що експерти не бачать кардинальної відмінності перебігу хвороби у порівнянні з іншими штамами. Зрозуміло лише те, що Омікрон передається швидше за інших.

Що варто знати про штам коронавірусу Омікрон: головне

Омікрон виділяється серед інших варіантів тим, що містить понад 50 мутацій. Серед них 32 зміни у спайковому білку SARS-CoV-2.

Попередні дані Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки (NICD) показують, що люди, які раніше були інфіковані COVID-19, втричі більш сприйнятливі до повторного зараження у порівнянні з попередніми штамами вірусу.

за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Омікрон зафіксували як мінімум у 24 країнах світу.