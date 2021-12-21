В ПАР, де знайшли штам Омікрон, покращується ситуація з коронавірусом

Статистика ПАР показує, що кількість щоденних заражень скорочується третій день поспіль. Рівень госпіталізацій за тиждень також зменшився на 20%, а це дозволяє сподіватися на закінчення нової хвилі, спричиненої штамом Омікрон.

Ситуація з коронавірусом в ПАР

За останні 24 години в країні зафіксовано 8515 нових випадків зараження. Це на 44% менше, ніж днем ​​раніше, і найнижча кількість щоденних інфекцій з 6 грудня.

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У понеділок їхня кількість становила 13 990. Ще одним позитивним моментом можна назвати скорочення кількості госпіталізацій – учора до лікарень відправлено лише 323 особи. Ця цифра знижується другий день поспіль, і тепер її падіння становить 53%.

Втім, різко скоротилася кількість тестувань. Так, учора було проведено лише 28 000 тестів, а за той самий день минулого тижня – 45 000. Можливо, це частково пояснює позитивну статистику. Тим більше, що Омікрон здебільшого викликає м'який перебіг хвороби, і багато людей навіть не знають про те, що насправді вони не застуджені, а хворі на коронавірус.

Кількість смертельних випадків, які є найбільшим відстаючим показником, сьогодні зросло до 105% у порівнянні з минулим понеділком.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 89 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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