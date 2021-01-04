У ПАР екстрено перевіряють ефективність COVID-вакцин проти нового штаму
Найкращі вчені Південно-Африканської Республіки (ПАР) вивчають вплив розроблених вакцин проти коронавірусу на новий штам інфекції, який нещодавно виявили в країні.
Нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2, зафіксована у ПАР, отримала назву 501.V2. Вчені країни в екстреному порядку проводять експерименти, аби перевірити ефективність вакцин на новому штамі. Про це повідомляє Associated Press.
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Фахівець в області геномних досліджень ПАР Річард Лесселлс розповів, що тести мають встановити ступінь ефективності впливу вакцин проти COVID-19 на мутацію коронавірусу 501.V2.
Ми в екстреному порядку проводимо лабораторні експерименти, щоб перевірити вплив штаму 501.V2 на антитіла в крові людей, які отримали вакцину,
– заявив Лесселлс.
Що відомо про новий штам коронавірусу з ПАР
- Штам коронавірусу 501.V2 виявили приблизно 2 місяці тому в провінції Східний Кейп, що в окрузі Нельсон Мандела Бей.
- Місцеві вчені повідомляють, що переважно він вражає молодих людей.
- 21 грудня влада ПАР оголосила, що друга хвиля пандемії в країні викликана саме мутованим штамом 501.V2.
- Увага до цієї мутації особливо зросла після того, як професор Оксфордського університету Джон Белл 3 січня заявив, що вона "вселяє сильні побоювання через серйозні зміни у білку".
- Масла у вогонь підлив і міністр охорони здоров’я й соціальних справ Великої Британії Метт Хенкок, який теж назвав 501.V2 потенційно небезпечним штамом.
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