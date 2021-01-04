Найкращі вчені Південно-Африканської Республіки (ПАР) вивчають вплив розроблених вакцин проти коронавірусу на новий штам інфекції, який нещодавно виявили в країні.

Нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2, зафіксована у ПАР, отримала назву 501.V2. Вчені країни в екстреному порядку проводять експерименти, аби перевірити ефективність вакцин на новому штамі. Про це повідомляє Associated Press.

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Фахівець в області геномних досліджень ПАР Річард Лесселлс розповів, що тести мають встановити ступінь ефективності впливу вакцин проти COVID-19 на мутацію коронавірусу 501.V2.

Ми в екстреному порядку проводимо лабораторні експерименти, щоб перевірити вплив штаму 501.V2 на антитіла в крові людей, які отримали вакцину,

– заявив Лесселлс.

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