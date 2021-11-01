Дочірня компанія Oravax Medical отримала дозвіл розпочати набір добровольців для випробування оральної вакцини. Потрібну кількість людей ще не назвали.
До теми В Україні тестуватимуть нову вакцину проти коронавірусу: що про неї відомо
У Південній Африці вже протестували декілька вакцин проти COVID-19. Але це будуть перші випробування перорального профілактичного препарату.
Це особливо актуально для країни, оскільки повну вакцинацію проти COVID-19 там пройшли поки що лише 20,7% населення. Окрім цього, у ПАР гостра нестача шприців, необхідних для ін'єкцій.
У компанії додали, що пероральні вакцини особливо привабливі для країн, які розвиваються, оскільки такі препарати знижують логістичне навантаження на кампанії імунізації. Окрім цього, вони можуть збільшити відсоток імунізованих в багатих країнах.
Вакцина у таблетках справді зручний метод імунізації, оскільки вона не потребує дотримання особливих температур. Окрім цього, це значно спрощує спосіб ревакцинації.
Що відомо про новий препарат
- Розробка вакцини почалася у 2021 році.
- Вакцина буде у формі капсул, що значно спрощує її застосування.
- Препарат націлений на 3 структурних білки коронавірусу, на відміну від єдиного білка-шипа, проти яких націлені поточні вакцини від компаній Moderna і Pfizer.