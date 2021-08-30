Що відомо про новий штам з ПАР
Вчені південноафриканського Національного інституту інфекційних захворювань ідентифікували новий штам, який отримав назву C.1.2. Вперше його виявили у травні.
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Де циркулює мутований штам
Наразі його зафіксували не тільки в ПАР, а й Ботсвані, Маврикії, Демократичній Республіці Конго.
Також вірус вийшов за межі Африки і потрапив до Швейцарії, Нової Зеландії, Британії і Китаю.
Ймовірно, новий варіант виник після тривалої інфекції COVID-19 та накопичився внаслідок додаткових мутацій.
Новий штам може володіти підвищеною агресивністю і бути більш стійким до вакцин,
– зазначили вчені.
Однак наразі офіційного підтвердження таких даних немає.
ПАР вже попередило Всесвітню організацію охорони здоров'я про мутований C.1.2.
Коронавірус мутує удвічі швидше, ніж вважали раніше
Джерело: Genome Biology and Evolution
- Дослідники підрахували та виявили, що частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 принаймні на 49 – 67% вища, ніж можна було вважати.
- Якщо підрахунки вчених правильні, то це означає, що коронавірус змінюється майже раз в тиждень.
- Це означає, що якщо людина хворіє на COVID-19 довше декількох тижнів, то SARS-CoV-2 може розвиватися всередині неї, що потенційно призводить до появи нових варіантів.