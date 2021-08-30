Що відомо про новий штам з ПАР

Вчені південноафриканського Національного інституту інфекційних захворювань ідентифікували новий штам, який отримав назву C.1.2. Вперше його виявили у травні.

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Наразі його зафіксували не тільки в ПАР, а й Ботсвані, Маврикії, Демократичній Республіці Конго.

Також вірус вийшов за межі Африки і потрапив до Швейцарії, Нової Зеландії, Британії і Китаю.

Ймовірно, новий варіант виник після тривалої інфекції COVID-19 та накопичився внаслідок додаткових мутацій.

Новий штам може володіти підвищеною агресивністю і бути більш стійким до вакцин,

– зазначили вчені.

Однак наразі офіційного підтвердження таких даних немає.

ПАР вже попередило Всесвітню організацію охорони здоров'я про мутований C.1.2.

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Джерело: Genome Biology and Evolution