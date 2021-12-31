Закінчення спалаху Омікрону у ПАР

Уряд Преторії скасував комендантську годину з півночі до 4 ранку через показники захворюваності, рівня вакцинації та наявних можливостей у секторі охорони здоров’я.

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Усі показники свідчать про те, що країна пройшла пік четвертої хвилі на національному рівні, –

йдеться в заяві.

Влада ПАР також повідомила, що хоч варіант Омікрон дуже заразний, частота госпіталізації була нижчою, ніж у попередніх хвилях. Дані департаменту охорони здоров’я Південної Африки показали, що за тиждень, що закінчився 25 грудня, кількість нових випадків знизилася на 29,7%. А у восьми з дев’яти провінцій Південної Африки кількість госпіталізацій скоротилася.

Окрім зняття обмежень на пересування, уряд також постановив, що алкогольні магазини, які мають ліцензію на роботу після 23:00, можуть повернутися до роботи.

Проте зібрання людей обмежені не більше ніж 1000 осіб у приміщенні та не більше 2000 осіб на відкритому повітрі. Носіння масок у громадських місцях також залишається обов'язковим, а порушення вважаються кримінальним злочином.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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