У ПАР скасовують обмеження і повідомляють про закінчення спалаху Омікрону
Джерело:The Guardian
Уряд Південно-Африканської Республіки заявив про спад четвертої хвилі пандемії, зумовленої штамом Омікрон. В країні скасовують обмеження та нічну комендантську годину.
Закінчення спалаху Омікрону у ПАР
Уряд Преторії скасував комендантську годину з півночі до 4 ранку через показники захворюваності, рівня вакцинації та наявних можливостей у секторі охорони здоров’я.
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Усі показники свідчать про те, що країна пройшла пік четвертої хвилі на національному рівні, –
йдеться в заяві.
Влада ПАР також повідомила, що хоч варіант Омікрон дуже заразний, частота госпіталізації була нижчою, ніж у попередніх хвилях. Дані департаменту охорони здоров’я Південної Африки показали, що за тиждень, що закінчився 25 грудня, кількість нових випадків знизилася на 29,7%. А у восьми з дев’яти провінцій Південної Африки кількість госпіталізацій скоротилася.
Окрім зняття обмежень на пересування, уряд також постановив, що алкогольні магазини, які мають ліцензію на роботу після 23:00, можуть повернутися до роботи.
Проте зібрання людей обмежені не більше ніж 1000 осіб у приміщенні та не більше 2000 осіб на відкритому повітрі. Носіння масок у громадських місцях також залишається обов'язковим, а порушення вважаються кримінальним злочином.
Що відомо про штам Омікрон
- Його вже виявили більше ніж у 100 країнах світу.
- Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.
- При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.
- ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.
- Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
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