Причина – Омікрон

У Південноафриканському управлінні з регулювання товарів медичного призначення (SAHPRA) зауважили, що рекомендацію ухвали через стрімке поширення варіанту Омікрон.

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Умови бустерної вакцинації

Робити третє щеплення радять людям віком 18 років і старшим не менш ніж через 6 місяців після другої дози.

Водночас пацієнтів із тяжким імунодефіцитом віком від 12 років можна щепити третьою дозою щонайменше через 28 днів після другої.

Важливо! Окремо регулятор наголосив, що йдеться лише про вакцинацію трьома дозами препарату Pfizer. Даних про комбінацію вакцин проти нового штаму немає наразі. Там закликали надати підтвердження ефективності та безпечності змішування вакцин.

Ефективність вакцин проти штаму Омікрон

Передумовою цього рішення могла стати заява компанії Pfizer, у якій йшлось про те, що дві дози їхньої вакцини можуть не забезпечити достатнього захисту від штаму Омікрон. Однак захист покращується після бустерного щеплення.

Крім того, у Pfizer і BioNTech продовжують розробляти абсолютно нову вакцину проти варіанту Омікрон. Вона може бути доступною до березня 2022 року.

Натомість у ВООЗ вважають, що нема потреби у тому, щоб розробляти нову вакцину через варіант Омікрон, а досить доопрацювати ті, які вже є. Наразі ж в організації закликали не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.

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