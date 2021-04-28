Зараз Ольга – прикута до ліжка. Все, що нижче рук, вона не відчуває. На другий день після щеплення в неї піднялася температура. А на третій – жінку паралізувало. Щоб стати на ноги, їй потрібне дороге лікування.

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Медики Ользі діагностували мієліт. Це запалення спинного мозку. Таке захворювання провокує інфекція, однак ані в крові, ані в лімфі інфекції не знайшли.

Я не виключаю зв’язок з вакцинацією лише на тій умові, що було виключено інші інфекційні агенти,

– зауважив завідувач відділом нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.

За його словами, підставою для таких припущень є публікації в авторитетних медичних журналах. Там науковці розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації.

Загалом у світі таких випадків – не більше ніж сотня на мільйони щеплених. Наразі науковці продовжують вивчати, чи може вакцина спричинити параліч.

В Україні також, як у всьому світі, кожен складний випадок вивчає спеціальна комісія. Лише вона може дати остаточний висновок.