У Києві жінку паралізувало після щеплення Covishield: чи пов'язано це з наслідками вакцинації

53-річна киянка Ольга потрапила до лікарні – жінку паралізувало. Сталося це на третій день, як вона отримала щеплення від коронавірусу препаратом Covishield. Чи є зв'язок між вакциною та станом Ольги, з'ясовує спеціальна комісія.

Зараз Ольга – прикута до ліжка. Все, що нижче рук, вона не відчуває. На другий день після щеплення в неї піднялася температура. А на третій – жінку паралізувало. Щоб стати на ноги, їй потрібне дороге лікування.

До теми Індія припинила постачання Covishield в Україну: чи отримають щеплені другу дозу

Докладніше

Медики Ользі діагностували мієліт. Це запалення спинного мозку. Таке захворювання провокує інфекція, однак ані в крові, ані в лімфі інфекції не знайшли.

Я не виключаю зв’язок з вакцинацією лише на тій умові, що було виключено інші інфекційні агенти,

– зауважив завідувач відділом нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.

За його словами, підставою для таких припущень є публікації в авторитетних медичних журналах. Там науковці розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації.

Загалом у світі таких випадків – не більше ніж сотня на мільйони щеплених. Наразі науковці продовжують вивчати, чи може вакцина спричинити параліч.

В Україні також, як у всьому світі, кожен складний випадок вивчає спеціальна комісія. Лише вона може дати остаточний висновок.

Чи можлива смерть після вакцинації проти COVID-19

В Україні вже зафіксували щонайменше 3 смерті після вакцинації. Спершу на Одещині померла військова. У МОЗ кажуть, що вона мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. І саме це є головною причиною.

померла військова. У МОЗ кажуть, що вона мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. І саме це є головною причиною. За деякий час у Чернівцях помер другий вакцинований. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт.

помер другий вакцинований. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт. Третя трагедія сталася на Львівщині. За словами медиків, чоловік міг померти через проблеми із серцем і судинами.

За словами медиків, чоловік міг померти через проблеми із серцем і судинами. Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтвердила жодної смерті внаслідок вакцинації проти коронавірусу. Щоправда, вчені вивчають випадки утворення тромбозу внаслідок вакцинації препаратом Covishield.

Щоправда, вчені вивчають випадки утворення тромбозу внаслідок вакцинації препаратом Covishield. У МОЗ, зі свого боку, наголошують, що вакцинація проти COVID-19 "не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин".

В Україні ухвалили закон, за яким держава бере на себе відповідальність і виплачує компенсації у разі інвалідності чи смерті. Ознайомитися з сумами виплат можете за цим посиланням.



Як відбувається вакцинація від коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу