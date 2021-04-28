У Києві жінку паралізувало після щеплення Covishield: чи пов'язано це з наслідками вакцинації

53-річна киянка Ольга потрапила до лікарні – жінку паралізувало. Сталося це на третій день, як вона отримала щеплення від коронавірусу препаратом Covishield. Чи є зв'язок між вакциною та станом Ольги, з'ясовує спеціальна комісія.
Зараз Ольга – прикута до ліжка. Все, що нижче рук, вона не відчуває. На другий день після щеплення в неї піднялася температура. А на третій – жінку паралізувало. Щоб стати на ноги, їй потрібне дороге лікування.
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Медики Ользі діагностували мієліт. Це запалення спинного мозку. Таке захворювання провокує інфекція, однак ані в крові, ані в лімфі інфекції не знайшли.
Я не виключаю зв’язок з вакцинацією лише на тій умові, що було виключено інші інфекційні агенти,
– зауважив завідувач відділом нейроінфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Павло Дяченко.
За його словами, підставою для таких припущень є публікації в авторитетних медичних журналах. Там науковці розглядали випадки поперечного мієліту після вакцинації.
Загалом у світі таких випадків – не більше ніж сотня на мільйони щеплених. Наразі науковці продовжують вивчати, чи може вакцина спричинити параліч.
В Україні також, як у всьому світі, кожен складний випадок вивчає спеціальна комісія. Лише вона може дати остаточний висновок.Зауважимо! В Україні ухвалили закон, за яким держава бере на себе відповідальність і виплачує компенсації у разі інвалідності чи смерті. Ознайомитися з сумами виплат можете за цим посиланням.
Чи можлива смерть після вакцинації проти COVID-19
- В Україні вже зафіксували щонайменше 3 смерті після вакцинації. Спершу на Одещині померла військова. У МОЗ кажуть, що вона мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. І саме це є головною причиною.
- За деякий час у Чернівцях помер другий вакцинований. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що причиною смерті міг стати гострий мозковий інсульт.
- Третя трагедія сталася на Львівщині. За словами медиків, чоловік міг померти через проблеми із серцем і судинами.
- Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтвердила жодної смерті внаслідок вакцинації проти коронавірусу. Щоправда, вчені вивчають випадки утворення тромбозу внаслідок вакцинації препаратом Covishield.
- У МОЗ, зі свого боку, наголошують, що вакцинація проти COVID-19 "не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин".
Як відбувається вакцинація від коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу