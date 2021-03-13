Сталева рішучість: як паралізована жінка повертається до нормального життя і надихає інших

Джерело:Rooprai Spinal Trust
Марріанна Рупрай була паралізована від плечей донизу після жахливої аварії. Жінка не лише розпочала важкий шлях реабілітації, а й заснувала благодійну організацію з фізіотерапії, яка допомагає людям з травмами хребта повернутися до нормального життя.
Щомісяця в середньому 20 людей у Великій Британії отримують доступ до спеціалізованої фізіотерапії завдяки стипендіальній програмі Rooprai Spinal Trust. І там сподіваються перевершити цей показник, коли ситуація з COVID-19 буде під контролем.
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Кошти, зібрані благодійною організацією, допомагають паралізованим людям отримати доступ до фізіотерапії, що змінює їхнє життя. Також фонд підтримує різноманітні дослідження у прагненні позбутися паралічу та поліпшити якість життя людей з пошкодженням спинного мозку.
Благодійна організація допомагає з реабілітацією людям з травмами хребта / Фото Rooprai Spinal Trust
Своїми досягненнями Марріанна надихає інших / Фото Rooprai Spinal Trust
20 людей щомісяця отримують доступ до спеціалізованої фізіотерапії / Фото Rooprai Spinal Trust
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Наприкінці минулого року за свій незламний дух і сталеву рішучість Марріанна Рупрай увійшла до списку найвпливовіших людей з інвалідністю Великої Британії – Shaw Trust Power 100.
Я сподіваюся, що моя історія надихає інших. І хоча через травму мій життєвий шлях сильно відрізняється від того, як я собі уявляла, однак я все ще маю ту саму життєлюбність. І я все ще люблю подорожі – це просто набагато більший виклик,
– сказала Марріанна.