Сталева рішучість: як паралізована жінка повертається до нормального життя і надихає інших

Марріанна Рупрай була паралізована від плечей донизу після жахливої аварії. Жінка не лише розпочала важкий шлях реабілітації, а й заснувала благодійну організацію з фізіотерапії, яка допомагає людям з травмами хребта повернутися до нормального життя.

Щомісяця в середньому 20 людей у Великій Британії отримують доступ до спеціалізованої фізіотерапії завдяки стипендіальній програмі Rooprai Spinal Trust. І там сподіваються перевершити цей показник, коли ситуація з COVID-19 буде під контролем.

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Історія Марріанни Рупрай

Це було літо 2004 року і амбітна 27-річна дівчина була на порозі світлого та хвилюючого майбутнього. Вона щойно розпочала власний гостинний бізнес зі своїм партнером Енді, провівши попередні 12 місяців у подорожах по всьому світу.

і амбітна 27-річна дівчина була на порозі світлого та хвилюючого майбутнього. Вона щойно розпочала власний гостинний бізнес зі своїм партнером Енді, провівши попередні 12 місяців у подорожах по всьому світу. У червні Марріанна поїхала на весілля до своєї сестри . Вона чудово провела час, танцюючи та святкуючи з молодятами їхнє майбутнє щастя. Але повертаючись додому зі своєю сестрою та друзями, їхня машина потрапила в аварію .

. Вона чудово провела час, танцюючи та святкуючи з молодятами їхнє майбутнє щастя. Але повертаючись додому зі своєю сестрою та друзями, їхня . В Марріанни був перелом у верхній частині хребта . Тричі у неї була клінічна смерть. Зрештою її підключили до апарату штучного дихання. Лікарі констатували – навіть якщо дівчина виживе, вона назавжди залишиться паралізованою з плечей вниз.

. Тричі у неї була клінічна смерть. Зрештою її підключили до апарату штучного дихання. Лікарі констатували – навіть якщо дівчина виживе, вона назавжди залишиться паралізованою з плечей вниз. Не минуло і місяця як Марріанна здивувала всіх , навіть медичну бригаду – вона могла самостійно дихати. Ще через місяць настав ще один важливий момент, коли вона змогла встати зі свого ліжка та сісти в інвалідний візок .

, навіть медичну бригаду – вона могла самостійно дихати. Ще через місяць настав ще один важливий момент, коли вона змогла . Марріанна віддавала всі свої сили на одужання. Вона при будь-якій нагоді відвідувала кабінети фізіотерапії та ерготерапії, і вже через 7 сім місяців після катастрофи змогла залишити лікарню, щоб продовжувати своє відновлення в більш комфортних і звичних умовах. Тоді й народилася благодійна організація Rooprai Spinal Trust.

Про благодійну організацію

Кошти, зібрані благодійною організацією, допомагають паралізованим людям отримати доступ до фізіотерапії, що змінює їхнє життя. Також фонд підтримує різноманітні дослідження у прагненні позбутися паралічу та поліпшити якість життя людей з пошкодженням спинного мозку.



Благодійна організація допомагає з реабілітацією людям з травмами хребта / Фото Rooprai Spinal Trust



Своїми досягненнями Марріанна надихає інших / Фото Rooprai Spinal Trust



20 людей щомісяця отримують доступ до спеціалізованої фізіотерапії / Фото Rooprai Spinal Trust

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У списку впливових людей з інвалідністю

Наприкінці минулого року за свій незламний дух і сталеву рішучість Марріанна Рупрай увійшла до списку найвпливовіших людей з інвалідністю Великої Британії – Shaw Trust Power 100.

Я сподіваюся, що моя історія надихає інших. І хоча через травму мій життєвий шлях сильно відрізняється від того, як я собі уявляла, однак я все ще маю ту саму життєлюбність. І я все ще люблю подорожі – це просто набагато більший виклик,

– сказала Марріанна.