Причина – аутоантитіла: деталі двох клінічних випадків

Наразі науковці припустили, що антитіла помилково атакували мозок підлітків, а не коронавірус. Вчені представили новий звіт про випадки захворювання про виявлення цих помилкових антитіл у двох підлітків, які були обстежені в дитячій лікарні Беніофф Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) після зараження COVID-19 у 2020 році.

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Ці антитіла з'явилися у спинномозковій рідині пацієнтів.

Але хоча такі антитіла можуть атакувати тканину мозку, ще зарано говорити, що ці антитіла безпосередньо викликали тривожні симптоми у підлітків,

– зауважили дослідники.

Це тому, що багато ідентифікованих антитіл, ймовірно, націлені на структури, розташовані всередині клітин, а не зовні.

Пояснення вчених

Тож, вчені запідозрили, що антитіла COVID атакують організм, а не вірус – це вказує на неконтрольовану аутоімунну відповідь, яка може викликати симптоми, при цьому антитіла не обов'язково викликають симптоми безпосередньо.

Вчений додав, що в майбутньому будуть потрібні дослідження, щоб перевірити цю гіпотезу і з'ясувати, чи націлені будь-які інші, невідкриті аутоантитіла на структури на поверхні клітин і, таким чином, викликають пряме пошкодження.

Попередньо вчені вже встановили, що навіть легка форма коронавірусу серйозно пришвидшує старіння мозку. Зокрема, вчені досліджували зміни в продуктивності при виконанні когнітивних завдань. Виявилось, що ті люди, які хворіли на COVID-19, повільніше обробляли інформацію в порівнянні з тими, хто цього не робив.

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