Чому парацетамол може бути небезпечним

Парацетамол вважають безпечнішою альтернативою іншому класу знеболювальних, які називаються нестероїдними протизапальними препаратами ( НПЗП). Як відомо, вони підвищують кров'яний тиск та ризик серцевих захворювань.

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Деталі проведення дослідження

У новій роботі 110 пацієнтам із високим кров'яним тиском в анамнезі на 2 тижні призначали 1 грам парацетамолу чотири рази на день – це стандартна доза для пацієнтів із хронічним болем, або плацебо.

Пацієнти отримували обидва види лікування в рандомізованому та сліпому порядку.

У тих учасників, які отримували парацетамол, зафіксували значне підвищення артеріального тиску.

Це дослідження показує, як швидко регулярне вживання парацетамолу може підвищити артеріальний тиск у людей з гіпертонією, які вже схильні до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань,

– повідомив автор дослідження, професор сер Нілеш Самані.

Висновок! Вчені вважають, що медична спільнота повинна переглянути рекомендацію довгострокових призначень парацетамолу пацієнтам, особливо тим, хто має високий кров'яний тиск, або тим, хто має підвищений ризик серцевих захворювань або інсульту.

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