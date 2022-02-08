Чому парацетамол може бути небезпечним

Парацетамол вважають безпечнішою альтернативою іншому класу знеболювальних, які називаються нестероїдними протизапальними препаратами ( НПЗП). Як відомо, вони підвищують кров'яний тиск та ризик серцевих захворювань.

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Деталі проведення дослідження

У новій роботі 110 пацієнтам із високим кров'яним тиском в анамнезі на 2 тижні призначали 1 грам парацетамолу чотири рази на день – це стандартна доза для пацієнтів із хронічним болем, або плацебо.

Пацієнти отримували обидва види лікування в рандомізованому та сліпому порядку.

У тих учасників, які отримували парацетамол, зафіксували значне підвищення артеріального тиску.

Це дослідження показує, як швидко регулярне вживання парацетамолу може підвищити артеріальний тиск у людей з гіпертонією, які вже схильні до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань,
– повідомив автор дослідження, професор сер Нілеш Самані.

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