Парацетамол може бути небезпечний: хто в групі ризику
Джерело:MedicalxPress
Тривале вживання парацетамолу може збільшити ризик серцевих захворювань та інсультів у людей із високим кров'яним тиском.
Чому парацетамол може бути небезпечним
Парацетамол вважають безпечнішою альтернативою іншому класу знеболювальних, які називаються нестероїдними протизапальними препаратами ( НПЗП). Як відомо, вони підвищують кров'яний тиск та ризик серцевих захворювань.
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Деталі проведення дослідження
У новій роботі 110 пацієнтам із високим кров'яним тиском в анамнезі на 2 тижні призначали 1 грам парацетамолу чотири рази на день – це стандартна доза для пацієнтів із хронічним болем, або плацебо.
Пацієнти отримували обидва види лікування в рандомізованому та сліпому порядку.
У тих учасників, які отримували парацетамол, зафіксували значне підвищення артеріального тиску.
Це дослідження показує, як швидко регулярне вживання парацетамолу може підвищити артеріальний тиск у людей з гіпертонією, які вже схильні до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань,
– повідомив автор дослідження, професор сер Нілеш Самані.
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