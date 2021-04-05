Парацетамол неефективний проти болю: нове дослідження

Дослідження показало, що застосування парацетамолу при більшості типів болю дає не більше ефекту, ніж застосування плацебо. Отже, потрібно використовувати якісь інші знеболювальні ліки.

Як відбувалося дослідження

Вчені з Університету Сіднея провели систематичний огляд, в яких порівнювали дані про знеболювальну дію парацетамолу та плацебо при лікуванні майже 50 загальних больових станів.

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Коли парацетамол ефективний

Виявилося, що при боротьбі з різними видами болю парацетамол є не ефективнішим, ніж плацебо. Вчені виявили, що тільки в 4 випадках з 44 парацетамол давав хоч якийсь виражений знеболювальний ефект.

Так, іноді ці ліки допомагали при остеоартриті колінного і тазостегнового суглоба, головному болі та промежині, який пов'язаний з пологами, а також після трепанації черепа.

Коли парацетамол не допоможе

при мігрені;

при болі в спині;

при звичайному головному болі.

Ніяких доказів ефективності парацетамолу при цих станах науковці не знайшли, або ці дані були низької якості та непереконливими.

Навіть в тому випадку, коли парацетамол все-таки діяв, його вплив був незначним. А тому парацетамол краще поєднувати з іншими знеболювальними, а не використовувати його як окремий препарат.