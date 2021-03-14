У Парижі лікарні не справляються із кількістю пацієнтів з COVID-19
Лікарні Парижа не справляються із великою кількістю пацієнтів з коронавірусом. Влада вимушена перевозити людей в інші міста. Крім того, у французьких супермаркетах та аптеках тепер можна буде купити тести на COVID-19.
Джерело:rfi
Через тиждень близько 100 пацієнтів перевезуть в інші лікарні.
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Що відомо про перевезення пацієнтів
Двоє пацієнтів в неділю вже попрямували з Парижа в Бордо. Інших хворих евакуюють з відділення інтенсивної терапії столичних лікарень. Для цього використають спеціально обладнані потяги.
У Франції продаватимуть тести на коронавірус
Невдовзі в аптеках та супермаркетах Франції почнуть продавати тести на коронавірус. Як пише BFMTV, про це розповів директор управління охорони здоров’я Франції Жером Саломон.
За словами чиновника, складність полягатиме в тому, щоб відстежити контакти людей, чиї тести виявились позитивними, якщо вони робитимуть їх самі. В такому разі французи повинні сповіщати про зараження.
Коронавірус у Франції: що відомо
- У Франції вже кілька місяців діють суворі обмеження. Попри це, кількість нових хворих стрімко зростає.
- За даними РНБО, від початку пандемії у Франції виявили 4,1 мільйона хворих на коронавірус.
- За добу, 13 березня, підтвердили понад 26 тисяч нових випадків хвороби.
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