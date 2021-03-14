У Парижі лікарні не справляються із кількістю пацієнтів з COVID-19

Лікарні Парижа не справляються із великою кількістю пацієнтів з коронавірусом. Влада вимушена перевозити людей в інші міста. Крім того, у французьких супермаркетах та аптеках тепер можна буде купити тести на COVID-19.

Через тиждень близько 100 пацієнтів перевезуть в інші лікарні.

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Що відомо про перевезення пацієнтів

Двоє пацієнтів в неділю вже попрямували з Парижа в Бордо. Інших хворих евакуюють з відділення інтенсивної терапії столичних лікарень. Для цього використають спеціально обладнані потяги.

У Франції продаватимуть тести на коронавірус

Невдовзі в аптеках та супермаркетах Франції почнуть продавати тести на коронавірус. Як пише BFMTV, про це розповів директор управління охорони здоров’я Франції Жером Саломон.

За словами чиновника, складність полягатиме в тому, щоб відстежити контакти людей, чиї тести виявились позитивними, якщо вони робитимуть їх самі. В такому разі французи повинні сповіщати про зараження.

Коронавірус у Франції: що відомо