У Парижі лікарні не справляються із кількістю пацієнтів з COVID-19

Джерело:rfi
Лікарні Парижа не справляються із великою кількістю пацієнтів з коронавірусом. Влада вимушена перевозити людей в інші міста. Крім того, у французьких супермаркетах та аптеках тепер можна буде купити тести на COVID-19.
Через тиждень близько 100 пацієнтів перевезуть в інші лікарні.
Читайте також Смерть вчителя після щеплення вакциною AstraZeneca: в Італії спростували зв'язок
Двоє пацієнтів в неділю вже попрямували з Парижа в Бордо. Інших хворих евакуюють з відділення інтенсивної терапії столичних лікарень. Для цього використають спеціально обладнані потяги.
Невдовзі в аптеках та супермаркетах Франції почнуть продавати тести на коронавірус. Як пише BFMTV, про це розповів директор управління охорони здоров’я Франції Жером Саломон.
За словами чиновника, складність полягатиме в тому, щоб відстежити контакти людей, чиї тести виявились позитивними, якщо вони робитимуть їх самі. В такому разі французи повинні сповіщати про зараження.