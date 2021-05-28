Як пройде експериментальний концерт

"Тест-концерт" організували Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Експеримент має на меті аналіз, чи безпечним є концерт на 5000 людей без дотримання дистанції, але з масками у закритому середовищі.

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Цей концерт стане частиною великого клінічного дослідження щодо запобігання передачі SARS-CoV-2 під час великих заходів.

Для учасників концерт безкоштовний, однак для участі слід пройти кілька тестів:

Перший – це тест на антиген, який слід зробити за 72 години до концерту.

Другий зразок слини візьмуть у день концерту, тобто в суботу.

Третій буде зроблений самими учасниками вдома, через сім днів після концерту, щоб перевірити, чи було інфікування.

У рамках дослідження фахівці спостерігатимуть за станом цих 5000 людей, які відвідають концерт у масках, у порівнянні з іншими 2500 особами, яких попросять залишитися вдома і дивитися виступ по телевізору.

Раніше схожий концерт провели у Барселоні

Додамо, що схожі концерти-експерименти вже проводилися і в інших країнах. До прикладу, у березні на концерті в Барселоні в Палаці Сан-Жорді виступила популярна іспанська група Love of Lesbian. Тоді медики не виявили масових випадків інфікування.

Indochine – це французький гурт, утворений у 1981 році, який продав найбільше альбомів. Гурт часто проводить масштабні концерти на стадіонах і у найбільших французьких концертних залах.

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