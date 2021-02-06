В Україні немає заборон стовоно партнерських пологів через пандемію коронавірусної інфекції, як в багатьох країнах. Однак для цього потрібно зробити тест на антиген до "ковіду".

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Міністр зауважив, що при доступі до відповідного медичного закладу треба зробити тест на антиген до коронавірусу.

Читайте також Британка народила дитину через години після того, як дізналась про свою вагітність

Ніяких обмежень не було встановлено в нашій державі. Єдина річ, яка існувала, – при доступі до відповідної установи охорони здоров'я треба було зробити тест,

– заявив глава МОЗ.

За його словами, швидкі тести на антиген роблять за 15 хвилин.

"Всі ці тести куплені за державний рахунок, майже 6 мільйонів тестів, які розподілені по лікарнях, в пологові будинки саме для проведення таких речей", – додав він.

Також зовсім скоро МОЗ додатково дасть відповідне роз'яснення і переглянуть те, яким чином нормативно зобов'язати, щоб не було таких речей щодо скасування партнерських пологів.



Партнерські пологи дозволені в Україні під час пандемії / Фото: Getty Images

До слова, дитина може отримувати тимчасовий захист від COVID-19 від матері, якщо з моменту появи у неї антитіл до пологів пройшло достатньо часу. Крім того, імовірність передачі антитіл не була пов'язана з тяжкістю перенесеної ними інфекції.

Інформація взята з JAMA Pediatrics