Ізраїль разом з кількома десятками інших країн наразі "ламають собі голову" над тим, коли буде постачання і як швидко вони провакцинуються. Україна ж "ламає голову" над тим, де купити вакцину.

Адже перемовини щодо постачання вакцин міністерство охорони здоров'я розпочало фактично на початку грудня. У держпідприємстві Медзакупівлі переконували, що тоді країни Європи та США вже мали підписані угоди. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Контроль Степанова

За словами очільника Медзакупівель Арсена Жумаділова, до кінця року Україна могла підписати угоди на постачання приблизно 30 мільйонів доз вакцин. Утім щойно Медзакупівлі взялися за перемовини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов вирішив особисто контролювати питання.



Що контролює Максим Степанов / Фото "Української правди"

Ба більше, МОЗ зобов'язало Медзакупівлі додатково погоджувати з ним пропозиції від виробників. Утім після кількох пропозицій Степанов погодив лише одну – китайську Sinovac.

Схеми очільника МОЗ

Крім того, договір уклали не на пряму з постачальником, а через підприємство-посередника в Україні – "Лекхім". Воно вже добре відоме пацієнтським організаціям.

Ця компанія була на слуху за тендерів Богатирьової, так само як і компанія "Практехнолог". Тому що обома цими компаніями володіє одна людина. 40% коштів на тендерах відмивалось,

– розповіла виконавча директорка БФ Пацієнти України Інна Іванченко.

За її словами, Степанов використовує такі ж самі схеми як і раніше. Сам міністр каже, що фактів порушень з боку компанії йому не надали, а укладання договору із "Лекхімом" – вимога саме китайського виробника.

"На наше прохання укласти угоду на пряму, вони сказали, що у них є відповідний партнер в Україні – компанія "Лекхім", з якими вони планують трансфер технологій. Вони вирішили робити це в такий спосіб і це їхня справа. Ми повинні з повагою ставитися", – сказав Степанов.

Відсторонення Медзакупівлів

А от Медзакупівлі міністр має намір відсторонити від питань вакцини від коронавірусу – за озвучені позиції. Хоча саме створення держпідприємства, яке займалося закупівлею лікарських препаратів, унеможливило старі корупційні схеми – з використанням фірм-прокладок.



МОЗ може перетворитися на міністерство закупівель / Фото Flickr

Членкиня комітету з питань здоров'я нації ВРУ Ольга Стефанишина відзначила, що міністр одноосібно хоче ухвалювати рішення щодо закупівель. Так відбулося навесні, коли Степанов фактично в ручному режимі забрав кошти, виділені на закупівлю захисних костюмів для лікарів. Тоді їх купили на 40% дорожче ринкової вартості.

"І сьогодні він хоче те саме (зробити – 24 канал) з іншими лікарськими засобами, вакцинами, блокуючи роботу Медзакупівель", – вона додала.

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За словами фахівців, якщо МОЗ контролюватиме закупівлі, усунувши незалежні інституції, воно ризикує перетворитися на "міністерство закупівель". Так вже було за часів регіоналів.