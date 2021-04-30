Небезпека пасивного куріння

Злоякісні пухлини порожнини рота, губ і горла – причина майже 230 тисяч смертей у світі щорічно. Куріння відносять до найважливіших факторів ризику раку ротової порожнини.

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Величезна кількість людей змушена вдихати чужий тютюновий дим, це явище називають пасивним курінням. Пасивними курцями є близько 33% чоловіків, 35% жінок і 40% дітей.

Пасивне куріння має багато шкідливих ефектів на здоров'я. У 2009 рік Міжнародне товариство вивчення раку підтвердило, що вторинне вдихання тютюнового диму викликає рак легенів. Відомо, що пасивне куріння збільшує ризик раку гортані та раку глотки.

Пасивне куріння викликає рак

Міжнародна група вчених проаналізувала дані, які охопили майже 7 тисяч осіб. Приблизно половина з них була пасивними курцями. Аналіз показав, що:

у пасивних курців ризик розвитку раку ротової порожнини приблизно на 50% вищий , ніж у людей, які не дихали тютюновим димом;

, ніж у людей, які не дихали тютюновим димом; вплив тютюнового диму протягом понад 10 років збільшувало цей ризик майже у два рази.

У висновках дослідження автори вказали, що їх робота підтримує ідею, що пасивне куріння – одна з причин раку порожнини рота. Дозозалежний ефект (чим довше вплив, тим вище ризик) також підтверджує цю гіпотезу.