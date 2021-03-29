Заяви влади недолугі, до паспортів вакцинації ще далеко, – Стефанишина

В Україні від початку кампанії вакцинації від COVID-19 першу дозу щеплення отримали близько 200 тисяч осіб. Зважаючи на це, заяви чинної влади про запровадження паспортів вакцинації є недоречними.

Представниця Комітету з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина в програмі "Між іншим" розповіла, що в Україні майже використали всі ввезені вакцини. За її словами наразі невідомо, коли держава зможе отримати нову партію препарату.

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Чому вводити паспорти вакцинації поки не варто

Стефанишина зазначила, що заяви представників влади про запровадження паспортів вакцинації для українців є дуже дивними. Усе через те, що темпи щеплення населення є дуже повільними.

Фактично ці заяви української влади наразі виглядають дуже недолуго. Ми матимемо паспорти, у яких що буде? Паспорти є, а вакцинації немає,

– заявила Стефанишина.

Депутатка розповіла, що провідні країни світу вже вакцинували значну кількість свого населення, тому там заяви про впровадження такого документа є більш логічними.

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На думку Стефанишиної, наразі важко оцінити ту ситуацію, в яку потрапила Україна. Причиною є те, що після запровадження у Євросоюзі паспортів вакцинації, українці не зможуть виїхати в інші країни.

Депутатка припустила, що в Україні з такими темпами вакцинації, як зараз, до червня 2021 року можуть зробити ще від 500 тисяч щеплень до мільйона, але цього дуже мало.

"Нам треба вакцинувати 28 мільйонів людей, аби говорити, що ми можемо ввести хоч якісь паспорти вакцинації", – зазначила Стефанишина.

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