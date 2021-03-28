Паспорти вакцинації введуть в Євросоюзі з 15 червня

Джерело:LCI
Усередині червня 2021 року Європейський Союз запровадить паспорти вакцинації. Вони не будуть обов'язковими для всіх, однак його наявність спрощуватиме життя власнику.
Відповідний прототип паспорта презентував єврокомісар, який відповідає за вакцинацію – Тьєррі Бретон. Як зазначив чиновник, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді
До речі У США вже вакцинували проти COVID-19 третину населення
Сертифікат мають погодити усі держави-члени ЄС: тобто 27 країн. Європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні. Його мета – "відновити нормальне життя і рух без ризику для себе або інших", – сказав Бретон.
За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він на COVID-19 чи ні.
Європейський комісар заперечив примусовий характер цього сертифіката. Він запевнив: його використання залишатиметься добровільним. "Якщо ви не хочете проходити тестування на стан здоров'я, у вас його не буде", – попередив він.
Для тих, хто не хотів би бути вакцинованим, він зазначив: Європа запроваджуватиме масове експрес-тестування. Аби сісти в літак, чи наприклад, зайти на якусь подію, необхідно буде, щоб результат був негативним.
Вигляд паспорту вакцинації / depositphotos