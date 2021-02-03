Пастка для коронавірусу: механізм, який альтернативно вакцині, запобігає інфікуванню

Вчені модифікували білок ACE2, який вірус SARS-CoV-2 використовує для проникнення в клітини, і змогли обійти його здатність уніфіковувати. Новий підхід може стати ефективним засобом для лікування і профілактики COVID-19, зокрема така "пастка" може стати альтернативою вакцинації для тих, у кого з якихось причин не виробляються антитіла.

Джерело: EurekAlert

Принцип атаки коронавірусу

Білок ACE2 вважають критично важливими для SARS-CoV-2, саме завдяки йому коронавірус атакує організм людини. Вчені з Північно-Західного університету модифікували ACE2 таким чином, щоб SARS-CoV-2 в першу чергу взаємодіяв з хибною сполукою, перехоплюючи зараження. І це спрацювало.

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Як працює принцип хибного інфікування

Модифікований ACE2 діє як пастка для нейтралізації коронавірусу, а час його роботи в організмі може становити до декількох днів. Це ключові умови, щоб лікування було ефективним для людини.

Дослідники протестували новий метод на органоїд нирок людини і переконалися в ефективності такого лікування.

Білок ACE2 перехоплював SARS-CoV-2 і нейтралізував вірус в моделі нирки,

– резюмували автори дослідження.

Перспектива відкриття

Попри те, що вакцинація є найкращим способом профілактики COVID-19, новий підхід може згодитись в тому випадку, коли з яких-небудь причин людина не може отримати щеплення або у випадку, якщо в результаті вакцинації імунна відповідь буде низькою.

Тепер команда планує провести детальніші та ґрунтовніші дослідження з оцінки безпеки нового методу для людини та найближчим часом провести перші клінічні випробування.