За їхнє життя боролися майже місяць. Про це повідомила завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолінець.

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Що відомо про тих, хто загинув у Львові

У жінки була перша вагітність. Дитина так і не народилась. У неї були уражені всі легені від недуги.

Робочий ранок почався з розтинів. За добу у нас в реанімації померло 2 молодих людей без супутньої патології – вагітна жінка, 23 роки, перша вагітність, та молодий хлопець 29 років,

– повідомила Матолінець.

У хлопця теж були "мертві легені". Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде, додала медикиня.

Матолінець також повідомила, що померлі – не були вакциновані.

Увага! Зокрема, за добу 9 листопада поступило в лікарню 14 людей, померли троє, під ШВЛ перебуває – 47 людей. Серед усіх пацієнтів – жодного вакцинованого.

Коронавірус в Україні: актуальне

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 10 листопада, в Україні виявили 24 747 нових випадків захворювання на коронавірус. До лікарень госпіталізували 4 778 людей з вираженими симптомами COVID-19 або підозрою на недугу. На жаль, летальних випадків – 652.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 155 519 осіб, одужало – 2 572 738 осіб. На жаль, померли 74 857 людини.

Текст публікації Наталії Матолінець:

Практичний досвід нашої реанімації – 50 років! Наші лікарі багато бачили… Нас важко вразити…

Але те, що відбувається зараз – нестерпно! За добу у нас в реанімації померло 2 молодих людей без супутньої патології:

вагітна жінка 23 роки – перша вагітність;

молодий хлопець 29 років.

Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… чорні нежиттєздатні легені. Далі – хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде.

Щирі співчуття рідним! Ми боролися майже місяць. Безуспішно. Це дуже страшно. Дуже. Дуже. Дуже…

Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить в ковід, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинації, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків! Не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу і не попрацювавши віч на віч з критичним пацієнтом…