Пацієнти з астмою мають знижені ризики раку: як це допоможе у лікуванні онкології

У пацієнтів з астмою знижений ризик розвитку пухлини головного мозку та науковці тривалий час не знали причини цього незвичного взаємозв'язку.

Вчені змогли визначити, як працює даний механізм та успішно застосували експериментальну терапію. Вона базується на принципах перепрограмуванні імунних клітин проти гліоми.

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Який механізм виявили вчені

Вчені з медичної школи Вашингтонського університету вивчали взаємозв'язок астми та раку головного мозку. Виявилося, що у пацієнтів з астмою ризик раку мозку нижчий завдяки особливій поведінці Т-клітин, які відіграють вирішальну роль у розвитку пухлини.

При астмі відбувається звуження та запалення дихальних шляхів, у результаті активізуються імунні клітини.

Деталі дослідження

Експерименти на моделях мишей показали, що ця поведінка Т-клітин запобігає розвитку гліоми: наявність астми у тварин захищала їх від розвитку раку, до якого вони були генетично схильними.

Подальші експерименти розкрили подробиці цього механізму. При астмі активізовані Т-клітини секретують білок Декорін, який посилює симптоми хвороби, проте у мозку він показав зворотні властивості.

Декорін блокував активацію імунних клітин мозку – мікроглії, які зазвичай сприяють зростанню та розвитку пухлин головного мозку, через шлях NFkappaB.

Перспектива відкриття

Нові дані показують вченим новий шлях лікування раку мозку. Зокрема, йдеться про лікування декоріном або фенетиловим ефіром кавової кислоти, що інгібує шлях NFkappaB. Діючі речовини уже показали ефективність у запобіганні розвитку раку у мишей.

Тепер команда планує провести аналогічні експерименти на моделях інших типів пухлин мозку, щоб вивчити універсальність підходу.