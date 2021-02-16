Пацієнти лежать в коридорах: у лікарні Франківська критична ситуація, зайняті всі ліжка
В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19,зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.
Джерело:24 канал
Під час оперативної наради в Івано-Франківську начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко повідомила, що у ЦМКЛ Франківська критична ситуація.
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Ситуація в ЦМКЛ лише за останню добу:
- За добу до лікарні госпіталізували 95 пацієнтів,
- З них 79 мають пневмонію,
- В реанімаціях перебувають 16 хворих,
- На кисневій терапії – 89.
Нині медичний персонал розгортає додаткові ліжкомісця для пацієнтів з коронавірусом. Під потреби виділили 2 поверхи міського перинатального центру, де є окремий вхід, приміщення і фаховий персонал.
Бойко додала, що на території громади спостерігається різке зростання захворюваності на COVID-19. Лише у лютому інфекцію виявили у 1 389 людей. Тоді як за весь січень було зареєстровано 1 353 хворих.
У міській клінічній лікарні №1, яка приймає хворих на коронавірус, зайнято вже 80% ліжкомісць. Натомість у міській клінічній дитячій лікарні лікують 83 пацієнтів. 3 дитини перебувають у реанімації.
Коронавірус в Івано-Франківській області
Джерело: апарат РНБО України
- Від початку пандемії в регіоні зареєстрували 55 854 випадків зараження коронавірусом, 621 з яких – за минулу добу.
- 1 058 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість 45 457 пацієнтам вдалося подолати недугу.
- Станом на 16 лютого в Івано-Франківській зареєстровано 9 339 активних хворих.
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