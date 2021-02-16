Пацієнти лежать в коридорах: у лікарні Франківська критична ситуація, зайняті всі ліжка

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19,зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.

Під час оперативної наради в Івано-Франківську начальниця управління охорони здоров'я міської ради Марія Бойко повідомила, що у ЦМКЛ Франківська критична ситуація.

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Ситуація в ЦМКЛ лише за останню добу:

За добу до лікарні госпіталізували 95 пацієнтів,

З них 79 мають пневмонію,

В реанімаціях перебувають 16 хворих,

На кисневій терапії – 89.

Нині медичний персонал розгортає додаткові ліжкомісця для пацієнтів з коронавірусом. Під потреби виділили 2 поверхи міського перинатального центру, де є окремий вхід, приміщення і фаховий персонал.

Бойко додала, що на території громади спостерігається різке зростання захворюваності на COVID-19. Лише у лютому інфекцію виявили у 1 389 людей. Тоді як за весь січень було зареєстровано 1 353 хворих.

У міській клінічній лікарні №1, яка приймає хворих на коронавірус, зайнято вже 80% ліжкомісць. Натомість у міській клінічній дитячій лікарні лікують 83 пацієнтів. 3 дитини перебувають у реанімації.

Коронавірус в Івано-Франківській області

Джерело: апарат РНБО України