Хворих пацієнтів мають долікувати у відділенні, яке планують закрити, або ж перевести до іншої лікарні. Про це має подбати міська влада.
До теми Радуцький розповів, скільки українців перехворіли на COVID-19 безсимптомно
У МОЗ пояснюють, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує ведення та лікування всіх COVID-випадків.
МОЗ, і Нацслужба здоров'я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу,
– йдеться у повідомленні.