Пацієнтів не можуть "виписувати" з лікарень через закриття COVID-відділень, – МОЗ

В Україні деякі лікарні згортають ковідні відділення через зниження захворюваності на коронавірус. Однак при цьому вони не повинні "виписувати" пацієнтів, які не долікувалися від вірусу.

Хворих пацієнтів мають долікувати у відділенні, яке планують закрити, або ж перевести до іншої лікарні. Про це має подбати міська влада.

До теми Радуцький розповів, скільки українців перехворіли на COVID-19 безсимптомно

У МОЗ пояснюють, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує ведення та лікування всіх COVID-випадків.

МОЗ, і Нацслужба здоров'я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу,

– йдеться у повідомленні.

Якщо вас примусово "виписують" із ковідного відділення, хоча ви ще не одужали, звертайтеся з інформацією про такий випадок на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.