Про це заявив науковий радник уряду Великої Британії, професор медицини Джон Белл. При цьому наголосив, що скоротилася і середня тривалість перебування хворих у медзакладі.

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Часи високої смертності – у минулому

Тепер їх виписують приблизно за 3 дні. І все це на тлі поширення штаму Омікрон. Парадок полягає у тому, що за останні тижні серед населення збільшилася кількість госпіталізацій.

Однак хвороба "здається менш важкою, і багато людей проводять в лікарні відносно короткий час".

Професор заявив, що часи високої смертності внаслідок зараження коронавірусом в країні – вже у минулому.

Омікрон – не та хвороба, яку світ спостерігав рік тому,

– заявив Белл.

І додав: "Жахливі сцени, які ми спостерігали рік тому в переповнених палатах інтенсивної терапії, коли багато людей передчасно вмирали, зараз, на мою думку, стали лише історією".

Коронавірус у Великій Британії

Протягом декількох хвиль коронавірусу (зокрема коли панував Дельта-штам, а тепер Омікрон) кількість випадків тяжкого перебігу захворювання і смертності від цієї хвороби в основному не змінилися з того часу, як більшість жителів країни вакцинувались проти COVID-19. Про це заявив радник британського уряду.

Загалом за час пандемії у країні на коронавірус захворіли 12 338 676. Із них 148 021, на жаль, померли. Водночас видужали від недуги 10 179 898 людей. Такі дані станом на 28 грудня є на порталі Worldometers.

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