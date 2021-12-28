Пацієнтів з Омікроном виписують вже за 3 дні: останні дані з Великої Британії
У Великій Британії повідомили, що фіксують все менше госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які потребують кисневої підтримки.
Про це заявив науковий радник уряду Великої Британії, професор медицини Джон Белл. При цьому наголосив, що скоротилася і середня тривалість перебування хворих у медзакладі.
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Часи високої смертності – у минулому
Тепер їх виписують приблизно за 3 дні. І все це на тлі поширення штаму Омікрон. Парадок полягає у тому, що за останні тижні серед населення збільшилася кількість госпіталізацій.
Однак хвороба "здається менш важкою, і багато людей проводять в лікарні відносно короткий час".
Професор заявив, що часи високої смертності внаслідок зараження коронавірусом в країні – вже у минулому.
Омікрон – не та хвороба, яку світ спостерігав рік тому,
– заявив Белл.
І додав: "Жахливі сцени, які ми спостерігали рік тому в переповнених палатах інтенсивної терапії, коли багато людей передчасно вмирали, зараз, на мою думку, стали лише історією".
Коронавірус у Великій Британії
Протягом декількох хвиль коронавірусу (зокрема коли панував Дельта-штам, а тепер Омікрон) кількість випадків тяжкого перебігу захворювання і смертності від цієї хвороби в основному не змінилися з того часу, як більшість жителів країни вакцинувались проти COVID-19. Про це заявив радник британського уряду.
Загалом за час пандемії у країні на коронавірус захворіли 12 338 676. Із них 148 021, на жаль, померли. Водночас видужали від недуги 10 179 898 людей. Такі дані станом на 28 грудня є на порталі Worldometers.
Госпіталізація та Омікрон: останні дані
- ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.
- Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.
- Згідно з дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.
- Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.
- Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.
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