Про ситуацію з коронавірусом у Херсоні розповів виконувач обов'язків заступника міського голови Роман Головня. Відповідне відео він оприлюднив у своєму фейсбуці.

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За словами чиновника, упродовж довготривалих вихідних у місті підтвердили близько 1 500 випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померла 41 людина. Ці цифри, наголосив Головня, свідчать про те, що рішення про запровадження у Херсоні червоної зони карантину було правильним.

Довідка. Херсонська область стала "червоною" 15 жовтня. Крім цього, державна комісія запропонувала ввести додаткові карантинні обмеження там, де фіксують спалахи хвороби.

Місць у лікарнях Херсона не вистачає

Виконувач обов'язків заступника міського голови звернув увагу й на те, що достатньо критичною є ситуація з госпіталізацією та ліжкомісцями. Людей доводиться направляти у найближчі лікарні, зокрема – у місто Олешки, що за 20 кілометрів від Херсона. Водночас відпрацьовують і варіант Білозерської районної лікарні.

Прохання з розумінням поставитися до ситуації, яка є. У лікарнях Херсона ми намагаємось максимально швидко виписувати хворих, які одужують. Але кількість місць обмежена,

– пояснив Головня.

Крім цього, він закликав містян серйозно ставитися до обмежувальних заходів через коронавірус. Мовляв, лише це дозволить убезпечити себе та близьких від хвороби. Наразі лікарні Херсона забезпечені киснем, але дефіцит стає більшим, адже ситуація по всій країні погіршується.

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