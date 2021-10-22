Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді. За його словами, загальні витрати рідкого кисню в лікарнях на добу у порівнянні з аналогічним періодом квітня 2021 року збільшились вдвічі.

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Віктор Ляшко “Є міста, де споживання кисню сягає 45 – 50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий піковий кисневий потік по країні: 977 148 літрів на хвилину”.

Він також спростував чутки, що українським лікарням не вистачає кисню, не відповідають дійсності. За його словами, вони виникли через зупинку двох заводів, які займаються виробництвом кисню медичного зупинились на планові регламентні роботи на 10 – 15 днів.

До цих планових регламентних робіт готувались, та спільно із виробниками знайшли їм заміну на цей період. Окрім того, лікарням надали можливість використовувати технічний кисень,

– сказав Ляшко.

За словами Ляшка, також "створені можливості" для постачання кисню з Польщі в розмірі орієнтовно до 240 тонн на тиждень.

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Джерело: МОЗ