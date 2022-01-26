Усе через те, що 31-річний чоловік не отримав жодної дози вакцини проти коронавірусу. Як розповів його батько, вакцина "суперечить основним принципам його сина, він у це не вірить".

Важливо Кожні 12 секунд хтось помирає від коронавірусу, – ВООЗ

Натомість у лікарні заявили, що просто дотримуються правил. Так, кандидати на трансплантацію мають відповідати певним вимогам: мати щеплення проти коронавірусу та вести відповідний спосіб життя.

Це потрібно, "щоб створити найкращі шанси для успішної операції, так і оптимізувати виживання пацієнтів після трансплантації, враховуючи, що їхня імунна система сильно пригнічена".

З огляду на дефіцит доступних органів, ми робимо все можливе, щоб пацієнт, якому пересадили орган, мав найбільші шанси на виживання,

– зазначили лікарі.

Тож, за словами батька, чоловіка, який гостро потребує нового серця виключили зі списку очікування на трансплантацію.

Варто зауважити, що після будь-якої трансплантації органів імунна система пацієнта майже не працює, і навіть звичайна застуда може виявитися смертельною. Про це повідомив жоктор Артур Каплан, керівник відділу медичної етики в Школі медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету.

"Органів не вистачає, ми не збираємося роздавати їх тим, хто має низькі шанси вижити, коли інші, які вакциновані, мають більше шансів вижити після операції", – зазначив він.

Що відомо про хворого чоловіка

Він перебуває в лікарні з 26 листопада 2021 року. Він страждає від спадкової хвороби серця, через яку його легені наповнюються кров'ю та рідиною.

Чоловік переживає, що у нього може виникнути запалення серця – потенційний побічний ефект від вакцинації проти коронавірусу і що це може бути небезпечним, зважаючи на слабкість його серця.

Увага! Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) наголошує, що такий побічний ефект і справді може бути, однак є вкрай рідкісним і тимчасовим. Тож CDC заохочує реципієнтів трансплантації та тих, хто перебуває у їхньому найближчому оточенні, отримати повну вакцинацію та бустерну дозу.

Чоловік також має двох дітей, скоро має народитися третя. Наразі він досі перебуває в лікарні.

Причини могли б бути й інші

Окрім цього, ретельно сформульована заява лікарні може також означати, що причиною відмови пацієнту могли бути й інші чинники, окрім відсутності вакцинації. Утім вони відмовилися обговорювати деталі, посилаючись на конфіденційність інформації.

У лікарні також додали, що більшість із 100 тисяч людей, які перебувають у ​​списках очікування на трансплантацію органів, не отримають орган протягом 5 років через те, що їх банально бракує.