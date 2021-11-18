Від початку 2021 року в Україні функціонує єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ), яка підпорядковується Українському центру трансплант-координації. Система автоматично підбирає пари донор-реципієнт, тим самим забезпечуючи оперативну трансплантацію органів.

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Що трапилось

В УНН стверджують, що 16 жовтня донорську печінку нібито пересадили пацієнту з приватної клініки "Оберіг" замість пацієнтки державної клініки з цирозом печінки.

За словами журналістів, вона вже рік стоїть на черзі й за станом здоров'я начебто є першою в черзі за системою ЄДІСТ.

Натомість печінку отримав атомник з Рівненської області, який "приїхав до Києва на пару днів і вже збирався додому, але дізнався, що все готово для проведення необхідної йому операції".

І все б нічого, якби в цей час пацієнтка державної клініки з важким діагнозом гостро не потребувала трансплантації саме цього органу. Але з незрозумілих причин система ЄДІСТ, для якої не повинно бути різниці, пацієнт якої клініки потребує трансплантації, вибрав для проведення операції пацієнта "на ходу" з приватної клініки "Оберіг" замість "лежачої" пацієнтки з державного центру,

– пише УНН.

Журналісти також повідомили, що очікують відповідь на свій запит до Українського центру трансплант-координації "другий тиждень поспіль".

Реакція Українського центру трансплант-координації

Журналісти 24 каналу зв'язалися з директором Українського центру трансплант-координації Дмитром Ковалем.

"Мене бентежить слово "замість", що означає замість. Там багато неправдивої інформації зазначено. Реципієнт в "Оберезі" перебував в черзі з лютого, в Шалімова (Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України – 24 канал) – з травня. Нічого УНН не знає,

– заявив Дмитро Коваль.

За його словами, журналісти з УНН також телефонували йому для уточнення інформації. Зауважимо, що вони не додали його коментар до матеріалу на сайті.

На моє запитання про те, що вони знають про стан одного і другого пацієнта, вони нічого не знають. Зіставлення (донора та реципієнта – 24 канал) не відбулось в ручному режимі. Воно відбулось на підставі чинного законодавства, як це відбувається кожного разу. А клініка "Оберіг" і клініка Шалімова є на одному рівні. Крім того, пацієнтку, про яку йдеться, обирали після цього ще 4 рази. Але трансплантація в Шалімова не була зроблена,

– розповів Коваль.

Окрім цього, Коваль повідомив, що 26 жовтня пацієнтка офіційно відмовилася від клінічного матеріалу.

За словами директора Українського центру трансплант-координації, йому незрозуміло, чому пацієнтка так і не отримала орган. Так само як і те, чому журналісти УНН "так написали".

Журналісти 24 каналу продовжать слідкувати за розвитком подій.