Від початку 2021 року в Україні функціонує єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ), яка підпорядковується Українському центру трансплант-координації. Система автоматично підбирає пари донор-реципієнт, тим самим забезпечуючи оперативну трансплантацію органів.
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Що трапилось
- В УНН стверджують, що 16 жовтня донорську печінку нібито пересадили пацієнту з приватної клініки "Оберіг" замість пацієнтки державної клініки з цирозом печінки.
- За словами журналістів, вона вже рік стоїть на черзі й за станом здоров'я начебто є першою в черзі за системою ЄДІСТ.
- Натомість печінку отримав атомник з Рівненської області, який "приїхав до Києва на пару днів і вже збирався додому, але дізнався, що все готово для проведення необхідної йому операції".
І все б нічого, якби в цей час пацієнтка державної клініки з важким діагнозом гостро не потребувала трансплантації саме цього органу. Але з незрозумілих причин система ЄДІСТ, для якої не повинно бути різниці, пацієнт якої клініки потребує трансплантації, вибрав для проведення операції пацієнта "на ходу" з приватної клініки "Оберіг" замість "лежачої" пацієнтки з державного центру,
– пише УНН.
Журналісти також повідомили, що очікують відповідь на свій запит до Українського центру трансплант-координації "другий тиждень поспіль".
Реакція Українського центру трансплант-координації
Журналісти 24 каналу зв'язалися з директором Українського центру трансплант-координації Дмитром Ковалем.
"Мене бентежить слово "замість", що означає замість. Там багато неправдивої інформації зазначено. Реципієнт в "Оберезі" перебував в черзі з лютого, в Шалімова (Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України – 24 канал) – з травня. Нічого УНН не знає,
– заявив Дмитро Коваль.
За його словами, журналісти з УНН також телефонували йому для уточнення інформації. Зауважимо, що вони не додали його коментар до матеріалу на сайті.
На моє запитання про те, що вони знають про стан одного і другого пацієнта, вони нічого не знають. Зіставлення (донора та реципієнта – 24 канал) не відбулось в ручному режимі. Воно відбулось на підставі чинного законодавства, як це відбувається кожного разу. А клініка "Оберіг" і клініка Шалімова є на одному рівні. Крім того, пацієнтку, про яку йдеться, обирали після цього ще 4 рази. Але трансплантація в Шалімова не була зроблена,
– розповів Коваль.
Окрім цього, Коваль повідомив, що 26 жовтня пацієнтка офіційно відмовилася від клінічного матеріалу.
За словами директора Українського центру трансплант-координації, йому незрозуміло, чому пацієнтка так і не отримала орган. Так само як і те, чому журналісти УНН "так написали".
Журналісти 24 каналу продовжать слідкувати за розвитком подій.