Печінка чоловіків змінює стать під час хвороби: для чого і як це працює

Згідно з новим несподіваним відкриттям, печінка чоловіків під час захворювання цього органу змінює стать як частину потенційного механізму самозахисту.

Дослідження американських учених показало, що на тлі захворювання орган набуває фемінізованих властивостей. Усе це, щоб захиститись від руйнування.

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Цей механізм може стати новою мішенню для лікування неалкогольної жирової хвороби печінки. Вона, незалежно від індексу маси тіла, зустрічається у 25% всіх людей у ​​світі.

Неалкогольна жирова хвороба печінки – що це? Це клініко-патологічний синдромокомплекс, який включає стеатоз печінки (накопичення триацилгліцеролів у печінці більш як 5% її маси), стеатогепатит (запальна інфільт­рація печінки на тлі жирової дистрофії гепатоцитів) та фіброз, які можуть прогресувати до стеатогенного цирозу печінки. У людей без ожиріння частіше призводить до смерті. Ця хвороба – один із головних факторів ризику цирозу та раку печінки. Найбільш поширена серед чоловіків. Найвідомішими її симптомом є порушення сну.

Що відомо про нове дослідження

У ньому команда вчених вивчала зв'язок між порушеннями циркадних ритмів і розвитком ожиріння, цукрового діабету другого типу і захворювань печінки.

Виявилося, що порушення у циркадних ритмах можуть захистити печінку через вплив на певні гормони. Експерименти на моделях мишей показали, що відключення гена циркадних ритмів не призводить до цієї хвороби навіть на тлі жирної дієти.

Ми виявили, що печінка самців мишей з ожирінням була фемінізована, ймовірно, через захисну природу жіночого статевого гормону естрогену,

– пояснив автор роботи Фредерік Гашон.

Подальші спостереження показали, що чим більше було уражень у тканині, тим більше фемінізованих властивостей виявлялося.

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"Схоже, що порушення циркадних ритмів можуть захищати печінку, впливаючи на рівні гормону росту, естрогену та тестостерону. Ці зміни дають гнучкість у метаболічних шляхах, що може забезпечити уповільнення прогресу хвороби", – додав Гашон.

Наразі вчені мають намір з'ясувати, чи можуть поведінкові та гормональні втручання стати інструментами для лікування захворювань печінки.