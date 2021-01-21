Через "британський" штам коронавірусу Пекін запроваджує частковий локдаун
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У китайській столиці Пекін запроваджують частковий локдаун на тлі поширення нового штаму коронавірусу. У країні виявили 2 випадки зараження мутованим COVID-19.
Нові варіанти інфекції виявили у районі Дасін із населенням 1,6 мільйона осіб. Про це повідомляє The Guardian.
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Про умови часткового локдауну
- Усім місцевим жителям заборонено виїжджати з міста без спеціального дозволу та негативного тесту на коронавірус.
- Мешканцям 5 районів Дасіна взагалі наказали залишатися вдома.
- Місцева влада також зобов'язала учнів перейти на дистанційне навчання.
- Заборонили зібрання понад 50 людей.
- Наказали перенести дату запланованих весіль та обмежити кількість присутніх на похоронах.
- Національна комісія з питань охорони здоров'я також ввела суворі правила для робітників-мігрантів, які повертаються до рідних сіл на святкування Китайського Нового року в лютому.
Після повернення додому буде проводитися 14-денний моніторинг здоров'я у себе вдома. Протягом цього періоду не буде жодних громадських заходів, а тестування на визначення нуклеїнових кислот буде проводитися кожні 7 днів,
– повідомили місцеві ЗМІ.
Порушників карантину карають
- Через нові спалахи коронавірусу уряд чинить тиск на регіональну владу Китаю, щоб покращити реагування на пандемію.
- Зокрема, вже притягнули до дисциплінарної відповідальності 16 посадових осіб.
- Також співробітники громадської безпеки розслідують справу посадовця з провінції Хебей, який наказав прив'язати літнього чоловіка до дерева за порушення карантину та облаяв його.
Ситуація з коронавірусом в Китаї
- Станом на 21 січня материковий Китай повідомив про 144 нові випадки активної форми COVID-19. Ще у 113 пацієнтів виявили безсимптомний перебіг захворювання.
- Зокрема, 33 випадки зафіксували у провінції Цзілінь, 20 – у провінції Хебей, 68 – у Хейлунцзяні, ще по 2 у Пекіні та Шаньсі й 1 у провінції Шаньдун.
- Зазначається, що більшість хворих підхопили недугу всередині країни.
- Для запобігання подальшого поширення коронавірусу уряд ізолював понад 28 мільйонів людей по всьому Китаю.
- Крім того, минулого тижня у Китаї повідомили про перший за 8 місяців летальний випадок, пов'язаний із коронавірусом.
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