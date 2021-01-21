У китайській столиці Пекін запроваджують частковий локдаун на тлі поширення нового штаму коронавірусу. У країні виявили 2 випадки зараження мутованим COVID-19.

Нові варіанти інфекції виявили у районі Дасін із населенням 1,6 мільйона осіб. Про це повідомляє The Guardian.

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Про умови часткового локдауну

Усім місцевим жителям заборонено виїжджати з міста без спеціального дозволу та негативного тесту на коронавірус.

Мешканцям 5 районів Дасіна взагалі наказали залишатися вдома.

Місцева влада також зобов'язала учнів перейти на дистанційне навчання.

Заборонили зібрання понад 50 людей.

Наказали перенести дату запланованих весіль та обмежити кількість присутніх на похоронах.

Національна комісія з питань охорони здоров'я також ввела суворі правила для робітників-мігрантів, які повертаються до рідних сіл на святкування Китайського Нового року в лютому.

Після повернення додому буде проводитися 14-денний моніторинг здоров'я у себе вдома. Протягом цього періоду не буде жодних громадських заходів, а тестування на визначення нуклеїнових кислот буде проводитися кожні 7 днів,

– повідомили місцеві ЗМІ.

Порушників карантину карають

Через нові спалахи коронавірусу уряд чинить тиск на регіональну владу Китаю, щоб покращити реагування на пандемію.

Зокрема, вже притягнули до дисциплінарної відповідальності 16 посадових осіб.

Також співробітники громадської безпеки розслідують справу посадовця з провінції Хебей, який наказав прив'язати літнього чоловіка до дерева за порушення карантину та облаяв його.

Ситуація з коронавірусом в Китаї