Київщина: перелік адрес
Джерело: Київська ОДА
На Київщина 7 – 8 жовтня мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах. Надалі перелік оновлюватимуть.
Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях Укрпошти. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу,
– заявив голова Київської ОДА Василь Володін.
Адреси відділень Укрпошти, де мобільні бригади вакцинуватимуть пенсіонерів:
Буковина
Джерело: Чернівецька ОДА
Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області.
Адреси відділень Укрпошти у Чернівцях, де вакцинуватимуть літніх:
- на вулиці Мізунській, 1;
- Буковинській, 33а;
- та Гагаріна 36а.
Інші пункти відкрили також відкрили на Укрпошті в:
- Кельменцях;
- Вижниці;
- Путилі;
- Сокирянах;
- Берегометі.