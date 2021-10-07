Київщина: перелік адрес

Джерело: Київська ОДА

На Київщина 7 – 8 жовтня мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах. Надалі перелік оновлюватимуть.

Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях Укрпошти. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу,
– заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

Адреси відділень Укрпошти, де мобільні бригади вакцинуватимуть пенсіонерів:

Буковина

Джерело: Чернівецька ОДА

Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області.

Адреси відділень Укрпошти у Чернівцях, де вакцинуватимуть літніх:

  • на вулиці Мізунській, 1;
  • Буковинській, 33а;
  • та Гагаріна 36а.

Інші пункти відкрили також відкрили на Укрпошті в:

  • Кельменцях;
  • Вижниці;
  • Путилі;
  • Сокирянах;
  • Берегометі.