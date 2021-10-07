Пенсіонери у двох областях можуть вколоти COVID-вакцину на пошті: список адрес

Ще одна послуга з вакцинації від COVID-19 стала доступною для українців похилого віку. Втім, лише у двох регіонах. Так, пенсіонери Київської та Чернівецької областей зможуть отримати щеплення від коронавірусу просто у відділеннях Укрпошти.

Київщина: перелік адрес

Джерело: Київська ОДА

На Київщина 7 – 8 жовтня мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах. Надалі перелік оновлюватимуть.

Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях Укрпошти. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу,

– заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

Адреси відділень Укрпошти, де мобільні бригади вакцинуватимуть пенсіонерів:

Буковина

Джерело: Чернівецька ОДА

Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області.

Адреси відділень Укрпошти у Чернівцях, де вакцинуватимуть літніх:

на вулиці Мізунській, 1;

Буковинській, 33а;

та Гагаріна 36а.

Інші пункти відкрили також відкрили на Укрпошті в:

Кельменцях;

Вижниці;

Путилі;

Сокирянах;

Берегометі.

В Україні триває п'ятий етап вакцинації. Це означає, що щеплення може зробити кожен охочий старше 18 років безкоштовно. В Україні роблять щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca і Moderna.